Dipkarpaz’da, dün, polis tarafından evinde yapılan aramada ava kapalı mevsimde tasarrufunda dondurulmuş av hayvanı bulunduran A.M’ye (E-63) dört asgari ücret tutarında idari para cezası kesildi.

Polis basın bültenine göre, A.M'nin evinde 2 adet ova tavşanı, 1 adet keklik ve 1 adet turaçı büyük av mevsiminin son bulduğu günden itibaren 90 gün içerisinde tüketmeyerek kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.