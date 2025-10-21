Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği, Erhürman ve ekibine havai fişek kullanmamaları nedeniyle teşekkür etti
Dipkarpaz’da, dün, polis tarafından evinde yapılan aramada ava kapalı mevsimde tasarrufunda dondurulmuş av hayvanı bulunduran A.M’ye (E-63) dört asgari ücret tutarında idari para cezası kesildi.
Polis basın bültenine göre, A.M'nin evinde 2 adet ova tavşanı, 1 adet keklik ve 1 adet turaçı büyük av mevsiminin son bulduğu günden itibaren 90 gün içerisinde tüketmeyerek kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu tespit edildi.
Soruşturma devam ediyor.