Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) KKTC, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin demokratik bir olgunlukla tamamlanmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’ı tebrik etti, başarılar diledi.

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, yeni dönemin ülkenin ekonomik olarak güçlenmesi, üretimin artması ve girişimciliğin desteklenmesi yönünde fırsatlar barındırdığına yönelik inanç ifade edildi.

Açıklamada, KKTC’nin uluslararası alanda hak ettiği tanınmayı kazanması yönünde atılacak her adımın destekleneceği de kaydedildi.

KKTC ile Türkiye arasındaki güçlü kardeşlik ve iş birliğinin ülkenin kalkınma sürecinin temel dayanağı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, yeni dönemin birlik, refah ve istikrarın güçlendiği bir süreç olması temenni edildi.