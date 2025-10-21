Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi tarafından düzenlenen Oyantasyon Günleri kapsamında LAÜ kampüsünde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen “Oryantasyon Haftası” kapsamında düzenlenen eğlenceli etkinliklere, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Kampüste gerçekleştirilen etkinlikler programında Fikri Karayel konseri de yer aldı.

LAÜ Plaza Alanı’nda gerçekleştirilen konserde Fikri Karayel sevilen şarkılarını LAÜ öğrencileri için seslendirdi. Konserde başarılı sanatçı sahnedeki dinamik performansı ile öğrencilere eğlenceli saatler yaşattı. Öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılanan konserde Karayel, LAÜ öğrencileri ile olmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek, enerjileri için öğrencilere teşekkürlerini iletti.