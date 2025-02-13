Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Mahmutoğlu, Çamlıköy bölgesine beton fabrikası kurulması halinde tarımsal arazilerin ortaya çıkacak zararlı maddelerden dolayı kullanılmaz hale geleceğini, bu maddelerin insan sağlığını olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Çamlıköy’de kurulması planlanan beton fabrikasının çevreye ve doğaya vereceği zararlar, Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği’nin Lefke SAMTAY Vakfı’nda düzenlediği seminerde ele alındı.

Dernek’ten verilen bilgiye göre, Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Mahmutoğlu, seminerde yaptığı sunumda, fabrikanın kurulması durumunda ortaya çıkacak sülfür dioksit, azot oksitler ve ağır metaller içeren tozların bölgeyi kaplayıp, bölgedeki tarım arazilerini tamamen kullanışsız hale getireceğini belirtti.

Fabrikanın yapılması öngörülen yerin, Cengizköy yerleşim alanına yakınlığı nedeniyle bölge halkının tedirginlik yaşadığını, fabrikanın kurulmasının engellenmesi için Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği’nden yardım istediğini belirtti.

Fabrikanın kurulması halinde ortaya çıkacak zararlı maddelerin, Lefke çöplüğündeki yangında ortaya çıkan zararlı gazlara benzer olacağını kaydeden Mahmutoğlu, fabrikanın kurulmasının aynı tür tehlikeleri yeniden gündeme getireceğini ifade etti.

Mahmutoğlu, kirli yatırımlar, özellikle beton fabrikasından çıkan atıkların yenilenemeyen doğal kaynakları tükettiğini, hava, su ve toprağı kirlettiğini, gürültü ve vibrasyon oluşturduğunu, topoğrafyayı bozduğunu, bitki örtüsünü ortadan kaldırdığını ve kirli görsel çevrenin oluşmasına sebebiyet verdiğini söyledi.

Mahmutoğlu, insan sağlığındaki etkilerini de şöyle sıraladı: “Toksik maddenin kana emilmesiyle oluşan toksik etkiler (örneğin kurşun, kadmiyum, çinko), alerjik veya aşırı duyarlılık etkileri (örneğin bazı odunlar, un taneleri, kimyasallar), bakteriyel ve fungal enfeksiyonlar, fibrozis (örneğin asbest, kuvars), kanser (asbest, kromatlardan), mukoza zarlarının tahrişi (örneğin asit ve alkaliler), artan solunum semptomları, astımın kötüleşmesi”

Durumun yetkililere aktarıldığını belirten Mahmutoğlu, “Bu kirli yatırım tamamen durdurulana kadar dernek olarak mücadeleyi sürdüreceklerini” ifade etti. Mahmutoğlu, Lefke Belediyesi’nden açıklama beklediklerini kaydetti.

"Doğa İçin Güçleniyoruz" sloganıyla yola çıktıklarını dile getiren Mahmutoğlu, bu süreçte sosyal medyada yüzlerce takipçiye ulaştıklarını, Derneğin gönüllü sayısının iki katına çıktığını belirtti.

Mahmutoğlu, yeni yatırımlara karşı olmadıklarını aksine daha modern yeni yaşam yerlerine tam destek verdiklerini ve sadece doğaya yapılan kirli yatırımlara karşı durduklarını belirtti.