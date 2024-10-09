Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği, Lefke’de başıboş köpeklerin tehlike yarattığını açıkladı.

Dernek Başkanı Tamer Dayıoğlu, son zamanlarda Lefke ilçesinde başıboş köpeklerin sayısında gözle görülür bir artış yaşandığını belirterek, bu durumun hem halk sağlığı hem de güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Dayıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, başıboş köpeklerin, özellikle çocuklar ve yaşlılar için tehlike arz ettiğini, çeşitli saldırı ve yaralanma vakalarının artmasıyla daha da belirgin hale geldiğini ifade etti.

Gemikonağı’nda bir yaşlı şahsın saldırıya uğrayarak hastaneye kaldırıldığını, Lefke Merkez’de de iki kişinin ısırıldığını belirten Dayıoğlu, Lefke ve özellikle Gemikonağı’nda bulunan başıboş köpeklerin, motorlu araçlara ve yaşlılara saldırdığını kaydetti.

-“Halkın güvenliği için acil önlemler alınmalı”

Dayıoğlu “Defalarca dernekler ve belediye başkanı ile yapılan toplantılarda dile getirilen bu sorun, dikkate alınmamış ve aynı durum devam etmiştir. Bilindiği üzere, başıboş köpekler konusu yerel yönetimlerin sorumluluğu altında olup, belediye yasalarında belirtilmiştir. Ancak ne yazık ki, ‘Ben yaparım olur’ zihniyetiyle sorunlar devam etmektedir" dedi.

Dayıoğlu, şöyle devam etti:

"Lefke ilçesinde başıboş köpeklerin yarattığı tehlikeye karşı, yetkililerin hızlı ve etkili bir şekilde harekete geçmesi beklenmektedir. Atılacak adımlar hem halk sağlığını koruyacak hem de güvenliği artıracaktır. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya ve yetkililere destek vermeye davet ediyoruz”.