

İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda yapılan etkinlikte konuşan Tatar, Lefkara işinin büyük özveri ve uğraş istediğini belirterek, kültürel mirasa sahip çıkma açısından, geçmişten gelen bu geleneğin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Kıbrıs Türkü’nün gelenekleri, örf ve adetlerini, kültür ve sanatıyla Kıbrıs’ta varlığını sürdürdüğünü anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, bu değerlere sahip çıkarak var olmaya devam edileceğini kaydetti.

Büyük özveri, fedakarlık ve titizlikle yapıldığını belirttiği çalışmalardan dolayı Şenay Ekingen ve ekibini tebrik eden Tatar, bu tür çalışmalara destek veren Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.



Kaynak: rss