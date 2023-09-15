Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Latin Grubu, “Girne Arkın Group Fest 23” etkinliği kapsamında müzikseverlerle buluştu.

Tabipler Birliği: “Halkın Öğrenim Ve Eğitim Gereksinimlerini Sağlamak Devletin Anayasal Görevidir" Tabipler Birliği: “Halkın Öğrenim Ve Eğitim Gereksinimlerini Sağlamak Devletin Anayasal Görevidir"

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) verilen bilgiye göre, etkinlik, dün akşam Ramadan Cemil Meydanı’nda yer aldı.

 