Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Latin Grubu, “Girne Arkın Group Fest 23” etkinliği kapsamında müzikseverlerle buluştu.
Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) verilen bilgiye göre, etkinlik, dün akşam Ramadan Cemil Meydanı’nda yer aldı.
Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Latin Grubu, “Girne Arkın Group Fest 23” etkinliği kapsamında müzikseverlerle buluştu.
Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) verilen bilgiye göre, etkinlik, dün akşam Ramadan Cemil Meydanı’nda yer aldı.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P