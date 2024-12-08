LAÜ’den Sivil Savunma Teşkilatı Lefke Bölge Müdürlüğüne Ziyaret

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi, tarafından Sivil Savunma Teşkilatı Lefke Bölge Müdürlüğüne eğitim amaçlı ziyaret gerçekleştirildi. Eğitim amaçlı gerçekleştirilen ziyarette Sivil Savunma Teşkilatı Lefke Bölge Müdürlüğüne bağlı görevliler tarafından sunumlar gerçekleştirildi. Karşılıklı etkileşime dayalı etkinlikte ilkyardım, afetler ve korunma yolları konularında öğrencilere bilgiler verildi.

Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi ziyaret ile ilgili şu bilgileri aktardı; Yüzyılımızın en büyük sorunlarından, ister doğal isterse de insan kökenli olsun afetlerin günümüzde şiddetlerini artırarak büyük miktarlarda can ve mal kayıpları ile devam ettiği düşünülerek, afetler ve afet yönetimi dersi gereği alandaki uygulamalar hakkında bilgiler almak için sınıf öğretmenliği 2. Sınıf öğrencileri ile Sivil Savunma Teşkilatı Lefke Bölge Müdürlüğüne bir ziyaret gerçekleştirildi. Afetlerin günümüz dünyasında ciddiyetle ele alınması gerektiğini ve öğretmen adaylarının sadece teorik bilgilerle değil, sahada görev alan uzmanlardan bilgi almalarının öğrenmelerini olumlu etkilediğini ve kalıcı kıldığını dile getirildi. Ayrıca afet yönetimi kavramının afet sonucunu doğurabilecek olayların önlenmesi veya zararlarının azaltılmasını amaçladığını ve bunun da ancak eğitim sistemine entegre edilmesi ile hayat bulacağı söylendi.

Fakülte akademisyenleri tarafından, ziyaret sonrası Sivil Savunma Teşkilatı Lefke bölge müdürlüğüne eğitimler ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür edildi.