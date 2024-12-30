LAÜ’den Birkan Uzun Bursu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ile beraberindeki heyeti kabul etti. Cengiz Uzun’un da hazır bulunduğu ziyarette Birkan Uzun’un anısını yaşatmak adına LAÜ tarafından verilen eğitim bursu, LAÜ öğrencisi Simya Nur Çiftçi’ye takdim edildi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu konuşmasında, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin akademik hedeflerini en üst noktaya taşıma vizyonuyla hareket eden, ülkemizin önemli eğitim kurumlarından biri olduğunu vurguladı. Bu vizyon doğrultusunda, eğitim yolculuğunda ülke gençliğine ilham kaynağı olmuş ve zirve kavramıyla özdeşleşen Birkan Uzun’un adını yaşatmak adına bir burs programı başlatılmasını takdirle karşıladığını belirten Çavuşoğlu, bu anlamlı adımın, gençlerimize ilham vereceğini ifade ederek üniversite yönetimini kutladı.

Çavuşoğlu, Birkan Uzun’un, eğitimimizin hedeflediği rol modelini başarıyla temsil eden bir genç olduğuna vurgu yaparak, Uzun’un, ülkemiz okullarından mezun olduktan sonra sosyal, kültürel, sportif ve akademik başarılarıyla ülke sınırlarını aşmayı başardığına dikkat çekerek, onun gençlerimize ilham veren bir örnek olduğunu ifade etti. Gençlere her zaman Birkan Uzun’un yaşamını ve başarılarını örnek almaları yönünde tavsiyelerde bulunduklarını belirten Çavuşoğlu, ülkedeki tüm kurum ve kuruluşların bu sembol isme sahip çıkmak adına her yıl burs veya ödüller verdiğini ifade etti.

Yeni Birkan Uzun’lar yetiştirmek ve hedefledikleri zirveye çıkmak isteyen gençlere ışık tutma yolunda Lefke Avrupa Üniversitesi’nin de LAÜ’de öğrenim gören öğrencimize Birkan Uzun Bursu verdiğini belirten Çavuşoğlu, bu verilen ödülün ve bursun herkese bir motivasyon getirmesi temennisinde bulundu. “Birkan Uzun bizim öğrencimiz, bizim çocuğumuzdu. Onun bedeni aramızdan ayrılmış olabilir ama fikirleri bizimle birlikte ve bizim için bir hedeftir.” ifadelerine yer veren Çavuşoğlu, bu ödülün kendileriyle birlikte verilmesi nezaketini gösteren LAÜ yönetimine teşekkür etti.

Birkan Uzun’un babası Cengiz Uzun, konuşmasında oğlunun KKTC okullarında yetişmiş, MIT mezunu ve yurt dışında önemli şirketlerde yazılım mühendisi olarak çalışmış değerli bir genç olduğunu vurguladı. Birkan’ın, 5 kıtanın 5 farklı zirvesine adını yazdıran bir Kıbrıslı Türk olarak gurur kaynağı olduğunu belirten Uzun, verilen bursun Birkan’ın ölüm yıl dönümü arifesine denk gelmesinin bu anlamlı anmayı daha da özel kıldığını ifade etti. “Birkan’ın hayallerinde hep zirve yapmak vardı. Çok hırslı, başarılı ve asla ülkesini unutmayan bir çocuktu.” olduğunu ifadelerinde yer veren Cengiz Uzun, ödülü kazanan öğrenci Simya Nur Çiftçi’den Birkan abisini tanımasını, onun kim olduğunu ve nasıl bir hayat sürdüğünü araştırmasını istedi. Cengiz Uzun konuşmasının sonunda bursun verilmesine olanak sağlayan LAÜ yönetimine ve Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, konuşmasında Birkan Uzun’un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olduğuna dikkat çekerek, onun yaşamıyla ülke gençliğine örnek bir rol model olduğunu vurguladı. Yükselen, böyle değerli bir ismin adını ve anısını yaşatmak amacıyla bu bursa ev sahipliği yapmanın LAÜ ailesi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Birkan Uzun’un eğitim aldığı alanda bir başarı bursu vermek istediklerini ifade eden Yükselen, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun desteğinin kendileri için önemli olduğunu dile getirdi. Öğrenim gördüğü bölümde en başarılı öğrenci olarak bursu almaya hak kazanan LAÜ öğrencisi Simya Nur Çiftçi’yi tebrik eden Yükselen, başarılarının devamını diledi. Yükselen konuşmasının sonunda Birkan Uzun’un adını yaşatmak amacıyla anlamlı bir adım attıklarını belirterek, destek veren herkese teşekkür etti.