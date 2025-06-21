LAÜ’NÜN 32. MEZUNİYET TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

LAÜ’de mezuniyet çoşkusu yaşandı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) 2024-2025 Akademik Yılı mezunları 19 Haziran 2025 tarihinde düzenlenen görkemli törenle diplomalarını aldı. Tören, Lefke 16 Ağustos Kurtuluş Stadyumu’nda saat 19:00’da mezunların yerlerini alması, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve açılış konuşmalarıyla başladı.

LAÜ mezuniyet gecesi yoğun katılım ile gerçekleşti

Törene, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, Lefke Kaymakamı Cemal Orakçıoğlu, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Milletvekili Fırtına Karanfil ile diğer onur konukları katıldı. LAÜ bu yıl ön lisans, lisans, lisansüstü ve doktora programlarından 1768 mezun verdi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, mezun olan öğrencilere hitaben bir konuşma yaptı. Öztürkler konuşmasında, eğitim sürecini başarıyla tamamlayan gençleri tebrik ederek, onların sevincini, heyecanını ve gururunu hep birlikte paylaştıklarını dile getirdi. Dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerin birlikte eğitim gördüğü, kültürlerin buluştuğu ve evrensel değerlerin yeşerdiği bir üniversitenin mezuniyet töreninde olduklarına değinen Öztürkler, öğrencilerin bu topraklarda aldığı eğitimin, yalnızca bireysel kariyerlerine değil; topluma, ülkelerine ve insanlığa sunacakları katkılara da temel teşkil edeceğini söyledi. Öztürkler Lefke Avrupa Üniversitesi’nin mezunlarının aldıkları eğitimle geleceği inşa edip gelecek nesillere ışık olacaklarını ifade ederek, üniversite rektörü, mütevelli heyeti, akademisyenleri ile birlikte yapılan çalışmalarla Lefke Avrupa Üniversitesi’nin hem batının hem de KKTC’nin incisi haline getirildiğine işaret etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da Lefke Avrupa Üniversitesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 22 üniversitesinin içerisinde çıtayı sürekli yükselten ve Türkiye Cumhuriyeti’nin üniversiteleri arasında da iyi bir yerde olan güzide bir kurum olduğunu kaydederek, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin kurulduğu 1990 yılından bugüne bir başarı hikayesi yarattığını söyledi. Lefke Avrupa Üniversitesi mezunlarının elinde altın bilezik olduğunun altını çizen Arıklı, mezunların Lefke Avrupa Üniversitesi’nden mezun olmanın ayrıcalığı ve bunun sorumluluğu ile hareket etmesini ve ülkelerini sevmelerini istedi.

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın da törendeki konuşmasında, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin kendisini sürekli geliştirme yolunda hızla ilerleyen çok değerli bir üniversite olduğunu ifade ederek, adanın batısında güzide bir eğitim kurumu olduğuna dikkat çekti. LAÜ’nün uluslararası akreditasyon süreçlerinde hızla ilerlediğini ve QS 2026 Dünya Üniversiteler Sıralamasında elde etmiş olduğu başarının YÖDAK için son derece memnuniyet ve gurur verici bir başarı olduğunu dile getirdi. Dünya üniversiteleri ile uluslararası alanda rekabet edebilen KKTC üniversitelerini kutlayan Hocanın, LAÜ mezunlarına seslenerek, yeni hayatlarında başarılar diledi.

Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Öztürk de Lefke Avrupa Üniversitesi’nin özelde Lefke’nin genelde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin onur ve gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak, son yıllarda üniversitenin en çok tercih edilen üniversitelerden olduğunu ve giderek zirveye tırmandığını ifade etti. LAÜ’nün QS 2026 Dünya Üniversiteler Sıralamasında elde etmiş olduğu başarıdan söz eden Öztürk, LAÜ’nün gurur verici bir noktaya geldiğini ifade etti ve bu başarıda emeği geçen LAÜ rektörü ve tüm çalışanlarına teşekkürlerini iletti. Ayrıca , Lefke Avrupa Üniversitesi mezunlarına gurur duyulacak bir üniversiteden mezun olduklarını söyleyen Öztürk, mezunlara yeni hayatlarında başarılar diledi.

Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en köklü üniversitelerinden olduğuna dikkati çekerek, LAÜ mezunlarının aldıkları eğitimle kendi ülkelerinin gelişmesinde önemli roller üstleneceklerini söyledi. Yükselen 32. dönem mezunlarını taçlandırdıkları bu özel günde ikinci büyük mutluluğu ve gururu yaşadıklarını belirterek, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin on yılı aşkın bir süredir belirlenen gerçekçi ve doğru hedeflerle uygulanan başarılı stratejiler sonucunda 19 Haziran 2025 tarihinde açıklanan QS 2026 Dünya Üniversiteler Sıralamasında 8467 üniversite içerisinden sıralamaya girmeyi başardığını söyledi. Yükselen, 1501 üniversitenin yer aldığı listeye 851-900 bandından giren LAÜ’nün, sayısı 200’ü aşan Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri arasında ilk 11’de yer aldığını ifade etti. Yükselen, bu başarının tüm LAÜ ailesi için çok çalışmanın, azmin ve istikrarın bir ödülü olarak değerlendirildiğini vurguladı.

Mezun öğrenciler adına konuşan Murat Kanık ve yabancı öğrenciler adına konuşan Aishah Ayomide Mabayoje de çağdaş ve kaliteli eğitim veren Lefke Avrupa Üniversitesi’nden mezun olmanın gururunu yaşadıklarını belirttiler. Kendilerine eğitim hayatları boyunca destek olan akademisyenlerine ve ailelerine teşekkür ettiler.

Konuşmaların ardından onur konuklarının üstün başarı gösteren öğrencilere diploma ve ödüllerinin takdimi ile devam eden tören programında, öğrencilerin eğitim hayatları boyunca heyecanla beklediği kep atımı ve havai fişek gösterisi yer aldı. Tören, veliler ve mezun öğrenciler onuruna düzenlenen kokteyl ile son buldu.