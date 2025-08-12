Haspolat’ta, bu sabahın erken saatlerinde,park halindeki dozere çarpan salon araç, çıkan yangında tamamen yandı, iki sürücüye yasal işlem yapıldı.

Polis basın bültenine göre, 64 miligram alkollü olan Vasfi Aldemir (E-29), yönetimindeki LL 155 plakalı araçla dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, arızalandığı için daha önceden Ayhan Yiğit (E-49) tarafından gerekli trafik tedbiri alınmadan yol kenarına park edilen dozere çarptı. Çarpmanın etkisiyle LL 155 plakalı araçta, motor kısmının alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında; söz konusu araç tamamen yanarken, dozerin ise ön lastiği ve sinyal lambası da yandı. Kazada yaralanan olmadı.

Her iki araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.