Koop-Sen, Koop-Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Kooperatifi’nde süresiz greve gitti

Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN), Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. iştiraklerinden Koop-Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Kooperatifi’nde çalışanların temmuz ayı maaşlarının ödenmemesi nedeniyle süresiz greve gitti.

Sendika yetkilileri ve çalışanlar, bugün Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Eyleme, CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, bazı CTP milletvekilleri, sendika ve sivil toplum örgütü temsilcileri de katılarak, destek belirtti.

“Direne Direne Kazanacağız”, “Birlik, Mücadele, Dayanışma” sloganlarının atıldığı eylemde, hükümete istifa çağrısı yapıldı.

Basın açıklamasının ardından çalışanlar, Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürlüğü binasına girdi. Müdür ve yönetim kurulu başkanının ofislerine giren eylemciler, müdür ve yönetim kurulu başkanını ofislerinde bulamayınca, Genel Müdürlük binası önüne geri döndü.

-Güröz: “Ekonomik kuruluşlar, siyasi akılla yönetilemez”

KOOP-SEN Başkanı Mehmet Ali Güröz konuşmasında, üç iştirakte 12 gündür çalışanların maaşlarının ödenmediğini belirterek, “Emekçi açlığa terk edildi” dedi. Hükümetin bu duruma kayıtsız kaldığını savunan Güröz, yapılan görüşmelerden sonuç alınmadığını ifade etti.

“Bu kooperatifleri çalışanlar batırmadı, siyasetin atadığı yöneticiler batırdı” diyen Güröz, 1984’ten beri Kooperatif Merkez Bankası’nın işgal altında olduğunu iddia etti. Kooperatif Merkez Bankası’nın 213 tane kooperatifin hissedar olduğu ana banka olduğunu ifade eden Güröz, “Yani 213 tane kooperatiftir burasının sahibi” dedi.

Hükümetlerin, 1984’ten beri bankaya atama memurlarıyla hükmettiğini ve Genel Kurulu’nu yaptırmadığını öne süren Güröz, işletmelere de uzun yıllardır siyasi yöneticiler atandığını belirtti.

Ekonomik kuruluşların, siyasi akılla yönetilemeyeceğini kaydeden Güröz, “Bu kuruluşlar, ekonomik kuruluştur, ekonomik akılla yönetilmelidir, siyasi akılla değil, günü birlik politikalarla değil” diye konuştu.

Gelinen aşamada bu iştiraklerin gözden çıkarıldığını savunan Güröz, görüşmelerde kendilerine, “işletmeler zordadır bu nedenle çalışanların haklarından fedakarlık etmek zorundasınız” denildiğini aktardı.

Geçmişte Koop-Süt’te beş kez, Zirai Levazım’da dört kez, Binboğa’da üç kez çalışanların haklarından fedakarlık ettiğini dile getiren Güröz, “Daha ne kadar fedakarlık?” diye sordu.

Koop-Süt’ün son teftiş raporunun polise gitmesi çağrısı yapan Güröz, Zirai Levazım’da son altı aydır Yönetim Kurulu’nun toplantı yapmadığını ve ham madde alınmadığını ileri sürdü.

Toplu İş Sözleşmesinin (TİS) bütün yasaların üstünde olduğunu dile getiren Güröz, Grev ve Referandum Yasası’na göre, TİS’in bir kere imzalanması durumunda yenilenmese dahi mevcut sözleşmenin devam ettiğini kaydetti.

Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı’nın, Binboğa’nın da Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu ifade eden Güröz, “Binboğa’nın krediye ihtiyacı var, orada karar alır, yazıyı buraya gönderir ve krediyi onaylamaz. Nasıl yöneticiliktir bu?” diye sordu.

Çalışanların maaşlarını ödemek için gereken kaynağın olduğunu dile getiren Güröz, Binboğa, Koop-Süt ve Zirai Levazım’ın elindeki ileri tarihli çekleri bankaya sunduğunu ve çalışmaların yapıldığını söyledi, “Banka düğmeye bassa çalışanlar ödenecek” dedi. Güröz, kooperatiflerin özerk kurumlar olduğuna da dikkat çekti.

Hayat pahalılığı, 13’üncü maaş, bayramlık ve yıpranma primlerinin alınmaması için kendilerine baskı yapıldığını iddia eden Güröz, “Hiçbir insan maaşıyla tehdit edilemez” dedi. Bütün çalışanların kooperatiflerin yaşamasını istediğini belirten Güröz, bugün konuyla ilgili KKTC Merkez Bankası’nda toplantı olacağını öne sürdü.

Mücadelelerinin devam edeceğini kaydeden Güröz, yarın Başbakanlık, üçüncü gün Başbakan Yardımcılığı, dördüncü gün KKTC Merkez Bankası önünde olacaklarını açıkladı.

-Tuğsal: “Angarya çalıştırmak suçtur”

KOOP-SEN Genel Sekreteri Rifat Tuğsal da, çalışanların, 12 gündür maaşını alamadığını ve angarya çalıştırıldığını ifade ederek, “Angarya çalıştırmak suçtur” dedi.

“Bizi çalışanlarımızın maaşlarıyla sınadılar” diyen Tuğsal, “Üç haftadır bizi toplantılara çağırıyorlar ve ‘maaşlar hazırdır ama söylediklerimizin kabul ederseniz’ diyorlar. Kabul etmiyoruz” şeklinde konuştu.

Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüğü’ne çağrı yağan Tuğsal, “Malınıza sahip çıkacaksınız, bu iştirakler Kooperatif Merkez Bankası’nın malıdır” dedi.

-Bengihan: “Çalışanlara verilen hiçbir söz tutulmadı”

Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Güven Bengihan da, kurumların, “yanlış” ve “partizanca” yönetildiğini savundu.

İştiraklerin ekonomik sıkıntı yaşamadığını ifade eden Bengihan, “Bu iş yerleri ekonomik yönden kendi yağında, kendi ciğerini kavurabilecek beceri ve güçtedir. Ancak şu an bu insanlara ölümü gösterip, sıtmaya razı olun diyorlar” şeklinde konuştu.

Kurumların kötü yönetilmesinin sebebinin çalışanlar olmadığını kaydeden Bengihan, çalışanlara verilen hiçbir sözün tutulmadığını söyledi. Bengihan, siyasilerin yaptığı yanlışların faturasını çalışanların ödemeyeceğini belirtti.

Kooperatiflerin, gerçek iştirakçileri tarafından yönetilmediğini ifade eden Bengihan, “Binboğa’da arpa ile buğdayı ayırt edemeyen, Koop-Süt’te hellim ve noru ayırt edemeyen yöneticiler var” dedi.

-Onalt

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt da, çalışanların, tozun, toprağın, güneşin altında emek harcadığını belirterek, “Sizin hak ettiğiniz yer burası değil” dedi.