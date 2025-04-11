LAÜ’de “Dünyada ve Kıbrıs’ta Tüberküloz” konulu konferans düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından, Dünya Tüberküloz Günü kapsamında düzenlenen “Dünyada ve Kıbrıs’ta Tüberküloz (Verem) Hastalığı” konulu konferans büyük ilgi gördü.

LAÜ Sinema Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, tüberküloz hastalığına dikkat çekildi ve hastalıkla mücadelede güncel gelişmeler ele alındı. Konferansa, göğüs hastalıkları ve tüberküloz alanında uzmanlaşmış doktorlar Dr. Hasan Adataş ve Dr. Fatma Canbay konuşmacı olarak katıldı.

Konferansta, tüberkülozun dünya genelinde ve özellikle Kıbrıs’taki mevcut durumu ele alınırken, hastalığın önlenmesi, erken teşhis ve tedavi yöntemleri üzerinde duruldu. Dr. Hasan Adataş, tüberkülozun küresel bir sağlık sorunu olmaya devam ettiğini vurgulayarak, erken tanının ve etkili tedavi yöntemlerinin önemine değindi. Dr. Fatma Canbay ise, hastalığın Kıbrıs’taki yayılımına ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerine dair önemli veriler sundu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün “#ENDTB” kampanyasına da vurgu yapılan etkinlikte, toplumun bilinçlendirilmesi ve tüberkülozla mücadelede alınması gereken önlemler detaylı bir şekilde ele alındı.

Etkinlik, katılımcılardan gelen soruların cevaplanmasının ardından son buldu.