LAÜ Yeni Medya ve İletişim Bölümü AQAS tarafından akredite edildi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), İletişim Bilimleri Fakültesi Yeni Medya ve İletişim programı, Almanya’nın önde gelen akreditasyon kuruluşlarından biri olan AQAS (Agency for Quality Assurance) tarafından akredite edildi.

Lefke Avrupa Üniversitesi’nde gerçekleştirilen denetleme ziyaretinde AQAS uzman heyeti, Rektörlük, Fakülte Dekanı, öğretim üyeleri, paydaşlar ve öğrenciler ile ayrı ayrı toplantılar yaparak gerekli değerlendirmelerde bulundular. Alanında yetkili ve bağımsız bir akreditasyon kuruluşu olan AQAS, ilgili programı müfredat içeriği ve kalitesi, öğretim üyeleri, mezunlar, kurumsal ortam ve kalite güvencesi açısından farklı kriterlere göre değerlendirdi. Komite yaptığı değerlendirme sonucunda, Lefke Avrupa Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim programının değerlendirme kriterlerini sağladığını belirtti. Başarılı geçen değerlendirme süreci sonucunda, İngilizce dilinde eğitim veren ve dünyanın çok çeşitli ülkelerinden gelen öğrencilerin eğitim gördüğü Yeni Medya ve İletişim programı AQAS tarafından 6 yıl süre ile akredite edildi.

LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Asude Tunca yaptığı açıklamada “Bizler, LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi olarak Yeni Medya ve İletişim programımızın Avrupa yükseköğretim standart ve yönergelerine tabii olan uluslararası akreditasyon kuruluşlarının önde gelenlerinden AQAS tarafından 6 yıl süre ile akredite edilmesinin ve verilen eğitimin kalitesinin bağımsız bir uluslararası kuruluş tarafından güvence altına alınmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarı tamamen ekip olarak özverili bir şekilde çalışma sonucunda elde edilmiştir. Bu süreçte bizlere destek veren başta Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen olmak üzere Üniversitemizin idari yönetimine, özverili çalışmalarından dolayı fakültemiz akademik ve idari personeline, aktif katılım gösteren mevcut ve mezun öğrencilerimize ve ayrıca sürece katkı yapan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.