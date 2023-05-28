Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Mehmet Ali Yükselen’in kıymetli babası Hüseyin Yükselen yaşamını yitirdi.
Bir süredir tedavi görmekte olan Hüseyin Yükselen yarın öğle namazından sonra Lefke'de defnedelicek.
Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Mehmet Ali Yükselen’in kıymetli babası Hüseyin Yükselen yaşamını yitirdi.
Bir süredir tedavi görmekte olan Hüseyin Yükselen yarın öğle namazından sonra Lefke'de defnedelicek.
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