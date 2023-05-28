Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Mehmet Ali Yükselen’in kıymetli babası Hüseyin Yükselen yaşamını yitirdi.

Özuslu: “Basının Sorunlarını Meclisin Gündemine Taşımaya Talibim” Özuslu: “Basının Sorunlarını Meclisin Gündemine Taşımaya Talibim”

Bir süredir tedavi görmekte olan Hüseyin Yükselen yarın öğle namazından  sonra Lefke'de defnedelicek.