LAÜ Sinema Salonu’nda sinema gecesi ile başlayan etkinlik programında öğrenci kulüplerinin faaliyetlerinin tanıtıldığı Kulüpler Şenliği de yer aldı. Gerçekleşen şenlikte sağlıktan spora, doğadan bilime farklı ilgi alanları olan kulüpler, yeni kayıt olan öğrencilere faaliyetlerini ve amaçlarını tanıttı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kulüp tanıtım etkinliğinde, öğrenciler ilgi duydukları alanlar ile ilgili daha fazla bilgilenmek için kulüplere üye oldu. DJ performanslarının da yer aldığı oryantasyon haftası etkinlikleri gerçekleştirilen “Kıbrıs ve Uluslararası Kültür Gecesi” ile devam etti.

“Kıbrıs ve Uluslararası Kültür Gecesi” ilgi gördü

“Kültür Gecesi” kapsamında LAÜ öğrencileri Kıbrıs kültürünün yanında farkı ülkelerin kültürlerini de tanıma fırsatı buldular. Gecede Kıbrıs’a özgü lezzetler ikram edilirken; Yedidalga Folklor Derneği Ekibi tarafından Kıbrıs Halk Oyunları gösterisi yapıldı.

Gecede kültürel müzikler eşliğinde öğrenciler oyunlara katılma fırsatı buldular. Ayrıca öğrenciler kültürlerini tanıtmak amacıyla “Kültürel Defile” ve “Dans” sunumlarını da gerçekleştirerek programa renk kattılar.