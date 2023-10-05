LAÜ Bahçe Bitkileri Bölümü Almanya’nın önde gelen akreditasyon kurumu tarafından akredite edildi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Bahçe Bitkileri Bölümü Almanya’nın önde gelen akreditasyon kurumlarından biri olan AQAS (Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs – Akademik Programların Akreditasyon Kalite Güvence Ajansı) tarafından akredite edildi.

AQAS uzman heyeti, Lefke Avrupa Üniversitesi’nde gerçekleştirdikleri iki günlük denetleme ziyaretinde Rektörlük, Fakülte Dekanı, Bölüm Başkanı, Araştırma ve Uygulama Çiftliği Personeli, öğretim üyeleri, aktif ve mezun öğrenciler ve dış paydaşlarla ayrı ayrı toplantılar yaparak gerekli değerlendirmelerde bulundular. Başarılı geçen değerlendirme süreci sonucunda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tarım alanında ilk fakültesi olan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’ne bağlı Bahçe Bitkileri Bölümü, AQAS (Akademik Programların Akreditasyon Kalite Güvence Ajansı) tarafından 6 yıllık süre ile 30 Eylül 2029 tarihine kadar akreditasyon sertifikasını almaya hak kazandı.

Bahçe Bitkileri Bölümü’nün akreditasyon süreci başarı ile tamamlandı

LAÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’nden yapılan açıklamada; “Bahçe Bitkileri Bölümümüzün uluslararası bir kuruluş tarafından akreditasyon onayı almasının mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Akreditasyon sürecinde bizlere destek veren başta Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen olmak üzere tüm üniversite yönetimine, LAÜ Akreditasyon Komitesi Koordinatörü Doç. Dr. Ertuğ Aydın’a, özverili çalışmalarından dolayı akademik ve idari personelimize, Araştırma ve Uygulama Çiftliği personeline, aktif katılım gösteren öğrencilerimize, paydaşlarımıza ve mezun öğrencilerimize teşekkürlerimizi sunarız” denildi.