LAÜ akademisyeni Yücesoy, sosyal sorumluluk kampanyasına destek verdi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Uluğ İlve Yücesoy, kadına şiddete karşı sosyal sorumluluk kampanyasına destek verdi.

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi son sınıf öğrencileri tarafından düzenlenen OSS! Online Destek Kampanyası projesinde uzmanların seminerleri kapsamında LAÜ Akademisyeni Yücesoy, "6284 Sayılı Yasa Kapsamındaki Haklarımız" başlığı altında toplumu bilinçlendirdi ve soruları yanıtladı.

6284 Sayılı Yasa Kapsamında Kadına Karşı Şiddetle Mücadele başlığıyla zoom üzerinden üniversite öğrencileri ile bir araya gelen Yücesoy sunumda, “6284 Sayılı Yasa’nın neleri kapsadığı, aile içi şiddetin türleri, flört şiddeti, tek taraflı ısrarlı takip, üniversiteli kadınların hakları, şiddetin tanımı, şiddetle mücadele için başvurulacak mekanizmalar, devletin sunacağı koruyucu hizmetler, şiddetle mücadele cezai ve hukuki boyutu, okulların neler yapması gerektiği ile ilgili farkındalığın arttırılması hukuk açısından ele alınmıştır” dedi.