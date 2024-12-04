LAÜ Akademisyeni Ataman, “3 Aralık Engelliler Günü” ile ilgili açıklama yaptı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Ataman, “3 Aralık Engelliler Günü” kapsamında günün anlamına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Uluslararası Engelliler Günü (International Day of Disabled Persons) 1992 yılından bu yana 3 Aralık günü Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bir gün olarak kabul edilmiştir. Bu günde dünya çapında organizasyonlar düzenlenmektedir. Bu aktiviteler genellikle ücretsiz olup, gönüllülüğe dayanmaktadır. Hükümet desteği ve sivil toplum organizasyonlarıyla birlikte bu günün kutlanması çeşitlilik göstermektedir” diyen Ataman sözlerine şöyle devam etti; Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15’i, yani 1 milyardan fazla kişi çeşitli yeti yitimi (Engellilik) durumuna sahiptir. Engellilik oldukça çeşitlilik göstermekte, nüfusun yaşlanması ve kronik hastalıklardaki artış nedeni ile engelli sayısı da artmaktadır. Birleşmiş Milletler ’in 1992 yılında almış olduğu karar sonrası “Uluslararası Engelliler Günü” olarak ilan edilen 3 Aralık, o gün itibariyle tüm dünyada engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek amacı ile belirlenmiş bir gündür.

Bu önemli günün yetersizlikten etkilenmiş ya da başka değişle “farklı gelişen” insanları anlayabilmek açısından oldukça büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Ataman, “Çünkü gündelik hayatta karşılaştıkları sorunlar sadece onların değil, hepimizin sorunudur” dedi. Ataman, açıklamasında devamında şunları kaydetti; Bugün gerek sosyal yaşamda gerekse iş yaşamında kendilerine çok zor yer bulan ve yaşamın birçok alanında çeşitli “engeller” ile karşılaşan engelli insanlarımızın farkına varmak ve onlarla birlikte yaşadığımızı unutmamamız gerekiyor. Bu nedenle, fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam iyi olma hali olarak tanımlanan sağlığın korunması ve geliştirilmesi için çaba sarf edilmelidir.

“Engelliliğin önlenmesinde, engellilere karşı gerekli tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin sunulmasında, bireylerin engellilikle ilgili farkındalığının artırılmasında ve engellilerin kendi haklarının bilincine varmasında, sağlık sektöründen, eğitim sektörüne kadar pek çok sektörün işbirliği içinde olması çok önemlidir” diyen Ataman sözlerine şöyle devam etti; 3 Aralık’ın Dünya Engelliler Günü olarak kutlanması elbette ki çok önemli, ancak engelli vatandaşlarımızı sadece yılda bir gün hatırlamak ve sonrasında unutmak doğru bir yaklaşım değildir. Engelli vatandaşlarımız için, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ve KKTC de de kamu otoritelerince alınacak önlemlerin, tedbirlerin ve yapılacak organizasyonların, sivil toplum örgütlerini de içine alacak biçimde daha da yaygınlaştırılmasını ve özellikle engellilerin istihdamı konusunda somut adımların atılması gerekmektedir.

Ataman son olarak, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü engeli olmayan bireyler için bir milat olsun. Harekete geçilmesi ve yardımcı olunması gerekmektedir. Bugün bir saniye olsun durun, düşünün ve empati kurun. Çünkü her gün onları anlamak için yeni bir gün: Unutulmaması gereken nokta aynı geminin yolcularıyız. Biri birimizden farkımız yok. Bir bütün toplum olmak için kendi dışımızdaki “ötekileri” anlamamız gerekmektedir” dedi.