Larnaka’da pazar günü sabahın ilk saatlerinde Finikudes bölgesinde bir erkek cesedi bulunduğu ve polisin alarma geçtiği belirtildi.

Cesedin bir vatandaş tarafından tespit edildiğini ve vatandaşın hemen polise ve ambulansa haber verdiğini yazan Alithia gazetesi, ambulansla hastaneye kaldırılan kişinin öldüğünün tespit edildiğini kaydetti.

Cesedin kimliğinin henüz belirlenemediğini, kesin ölüm sebebinin de otopsinin ardından tespit edileceğini belirten gazete, polisin olayı araştırdığını ekledi.