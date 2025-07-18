Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in müdahalesiyle Larnaka’da, özellikle “Hurmalar” diye anılan sahil caddesinde Polis Çevik Kuvvet ekiplerinin konuşlandırılması ve devriyelerin artırılması kapsamında Çarşamba gecesine kadar toplam 19 kişi tutuklandı.

Fileleftheros ve Alithia’nın haberine göre, 19 kişiden 5’i Çarşamba gecesi bıçak ve saldırı aleti taşımak, uyuşturucu bulundurmak ve yasadışı mal bulundurmaktan suçüstü yapıldı.

Aynı gazete Tseri’de açık bir arazide park halindeki 7 aracın dün sabah 04.10 sularında kundaklandığını yazdı.

Habere göre, itfaiye tarafından söndürülen 7 araçta hasar meydana geldi. Aynı alanda park halinde olan 8’ici aracın dış yüzeyine yanıcı madde döküldüğü ancak ateşe verilmediği belirlendi.