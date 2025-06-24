Aldığı bir ihbarı değerlendiren Rum polisinin geçen pazar günü Larnaka’ya bağlı Aradip’te 35 yaşındaki bir kadının evinde 54 gram metamfitamin, 40 ecstasy hap ve 2 bin Euro’dan fazla nakit para ele geçirdiği haber verildi.

Şahsın tutuklanarak mahkemeye sevk edildiğini ve mahkemenin söz konusu kişinin 4 gün gözaltında kalmasına karar verdiğini yazan Fileleftheros, şahsın evinde etrafı izleyen yasadışı bir kapalı devre kamera sistemi kurulu olduğunun tespit edildiğini de iletti.

Şahsın geçmişte de uyuşturucu ve hırsızlık meseleleriyle ilgili olarak polislik olduğunu yazan gazete, araştırmaların sürdüğünü ekledi.