Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlarının önlem almak yerine Gazze’ye yönelik insani yardım için İsrail’le diyaloğa başlamayı tercih ettikleri haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, “Gazze’ye Yardım İçin AB-İsrail Diyaloğu” başlıklı haberinde, Orta Doğu bölgesindeki durum ile dün gerçekleştirilen AB Dışişleri Konseyi toplantısında şekillenen durumun, Rum kesiminin en baştan bu yana Gazze’ye insani yardım gönderilmesi amacıyla iletişim kanalları aranmasının en iyi yol olduğu yaklaşımını haklı çıkardığını öne sürdü.

Avrupa Komisyonu'nun Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın Gazze’ye insani yardım gönderilmesi hususunda İsrail’le diyaloğa başlayacağını kaydeden gazete, İsrail aleyhindeki yaptırımlar konusunun ise dünkü toplantıda gündeme gelmediğine işaret etti.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanlığının yayımladığı açıklamaya dayanarak, Avrupa Komisyonu Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın Gazze’yle ilgili, AB-İsrail Ortaklık anlaşmasının revize edilmesi çerçevesinde dün bir rapor ortaya koyduğunu da belirtti.

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un rapordan duyduğu memnuniyeti ortaya koyarak Gazze’deki durumun kabul edilemez olduğunu belirttiğini ileten gazete, Kombos’un İsrail’in uluslararası hukuku uygulamak, Filistin Yönetiminin vergi gelirlerinden kesinti yapılmasını derhal durdurmak ve insani yardım akışını artırmakla yükümlü olduğuna işaret ettiğini yazdı.

Kombos açıklamasında, insani yardımın artırılması talebinin uygulanması için İsrail’le özlü ve yapılandırılmış bir iletişim kurulmasına dair önerisini yinelerken, aynı tezin AB Yüksek Komiseri tarafından ifade edildiği de belirtildi.

Konuşmasında Güney Kıbrıs’ın Filistin devletini 38 yıl önce tanıdığını da dile getiren Kombos, ateşkes-rehinelerin serbest bırakılması konusunda anlaşma sağlanması gerektiğini de vurguladı.