Larnaka’da liman ve marina projesinin üstlenici firmasının Rum yerel makamlarla anlaşmazlığının aşılması konusunda, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in müdahalesi sonrasında uzlaşı ihtimalinin ortaya çıktığı bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Larnaka liman ve marina yapımının üstlenici firması “ Kition Ocean Holding"in 1 milyar 200 milyon Euroluk yatırımdan vazgeçme ihtimalinin, dün Rum Başkanlık Sarayı’nda gerçekleştirilen toplantı sonrasında, şimdilik ortadan kalktığını yazdılar.

Habere göre, Hristodulidis, şirket yetkilileri ile Başkanlık Müsteşarı, Larnaka Belediye Başkanı, KEVE ve EVEL sendikalarının başkanlarının katılımıyla dün gerçekleştirilen toplantıda , şirketin taleplerini değerlendirmeye hazır olduklarını ancak şirketin, sözleşmenin devam ettiğini kanıtlamak adına, garanti mektubunu yinelemesi gerektiğini ifade etti.

Hristodulidis’in talebinin şirket yetkililerince kabul edildiğini aktaran gazete, dünkü gelişmelere karşın liman inşasının ne zaman başlayacağı veya şirketin Rum hükümeti aleyhine açtığı davayı geri çekip geçmeyeceğinin henüz netlik kazanmadığını vurguladı.