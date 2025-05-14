(Kamalı Haber)- Lapta'da meydana gelen “sirkat” suçundan tutuklanan Sabri keskin yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Mümin Malaoğlu mahkemede olguları aktardı. Polis, 9 Mayıs 2025 tarihinde saat 10:10 raddelerinde, Alsancak’ta Bestmar Marketin park yeri içerisinde zanlının bahse konu markete ait park yeri içerisinde ön camı açık bir vaziyette park halinde bulunan Karaoğlanoğlu’nda sakin Oluwasegun Emmanuel Olusola'un yönetiminde bulunan VH 790 plakalı aracın içerisinde muhafaza etmiş olduğu 11 bin 200 Türk Lirası nakit parayı sirkat ettiğini söyledi.

Polis, yapılan şikayet üzerine zanlının aynı gün tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Polis memuru, zanlının evinde arama yapıldığını ancak paranın bulunmadığını dile getirdi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, yapılan soruşturmada tüm parayı harcadığını tespit ettiklerini söyledi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.