Lapta’da 72 yaşındaki Cemal Çaluda alkollü şekilde araç kullanırken kaza yaparak ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün akşam saat 22.15 sıralarında, Kılıçaslan Sokakta 94 miligram alkollü içki tesiri altında, ZG 866 plakalı salon araçla kuzey istikametine seyreden Çaluda, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki çembere dikkatsizce giriş yaptı. Çaluda’nın aracı o esnada cadde üzerinde batı istikametine seyreden ve çembere giriş yapan Kemal Bilir (E-29) yönetimindeki EL 093 plakalı salon aracın önünü tıkadı.

Çarpışma sonucu yaralanan her iki sürücüye ilk yarım tedavileri Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılırken Kemal Bilir taburcu oldu; Çaluda ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek Nöroloji Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.