Sürücülerin dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi

Lefkoşa-Girne ana yolu ile Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun birleştiren köprülü kavşaktaki yol yapım çalışmalarının devam ettiği duyurularak sürücülerin dikkatli ve yavaş seyretmeleri; trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Lefkoşa-Girne ana yolu ile Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun birleştiren köprülü kavşakta yatay ve düşey işaretleme işleri ile oto korkuluk çakım işlerinin sürdüğü belirtildi. Açıklamada Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Lefkoşa Güzelyurt ana yolu bağlantısı için de yol yapım çalışmalarına devam edildiği de kaydedildi.