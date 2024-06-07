Lapta Balıkçı Barınağı’na, balıkçı sandallarının güvenli şekilde bağlanmalarını sağlamaya yönelik çalışmalara başlandı.

Tarım ve Doğal Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında öncelikle teknelerin bağlı bulunduğu alan ekskavatör ile genişletilerek hem güvenli bir çalışma alanı yaratılacak hem de rıhtım genişletilmiş olacak.

Çalışmalar kapsamında barınak içerisine rüzgâr, akıntı ve diğer hava koşulları nedeniyle dolan çamur, yosun ve kum temizlenecek. Böylelikle barınak, giriş-çıkışları ile balıkçılık faaliyetlerinde yaşanan güçlükler de bertaraf edilmiş olacak.