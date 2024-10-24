Kuzey sahil bölgesinde yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım ve proje çalışması nedeniyle bazı yerlere dört saat elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliğinden verilen bilgiye göre, 09.30-13.30 saatleri arasında yapılacak kesintilerden etkilenecek bölgeler şöyle;

“Beşparmak Köy Yolu (Köy içi hariç), Teknecik Bölgesi ve Doğusu, Akgünler Benzin İst. Bölgesi, Davutköy, Alagadi Bölgesi, Golf Sahası ve Civarı, Karaağaç Sahil Siteler Bölgesi, Karaağaç Köy Yolu ve Karaağaç Köyü, Karaağaç Su Pompası, Esentepe Sahil, Esentepe Köy İçi, Futbol Sahası Bölgesi ve Su Pompası, Esentepe Doğu Sahil, Bahçeli Köyü, Bahçeli Su Pompası ve Bahçeli Sahil Bölgesi”