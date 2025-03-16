Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani şehrindeki gece kulübünde çıkan yangında ölü sayısı 59'a ulaştı.

Başkent Üsküp'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Koçani'de bir gece kulübünde yerel saatle 03.00'te yangın çıktı.

Piroteknik madde kullanımı sonrasında meydana gelen yangında, 59 kişi hayatını kaybetti, 22'si ağır 155 kişi yaralandı.

Yaralılar başta Üsküp olmak üzere çeşitli şehirlerdeki hastanelere kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre gece kulübünde 500 kişinin bulunduğu, bunlardan sadece 250'sinin biletli olduğu ifade edildi.

Kuzey Makedonya Hükümetinden yapılan açıklamada ise yangın nedeniyle ülkede yarından itibaren 7 gün milli yas ilan edildiği bildirildi.