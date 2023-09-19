Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya ziyaretini tamamlayarak özel zırhlı trenle ülkesine ulaştığı bildirildi.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Kim, Rusya'ya düzenlediği ve liderlik süresince en uzun seyahati olan 6 günlük ziyaretin ardından ülkesine ulaştı.

Kim'i taşıyan özel zırhlı tren dün sabah saatlerinde ülke sınırına ulaşırken Kim'in ziyaretinin "iyi niyet ziyareti" olduğu belirtildi.

Rusya, 17 Eylül'de Kim'in ülkeden ayrıldığını duyurmuştu.

- Kim ile Putin 13 Eylül'de bir araya geldi

Kim, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 13 Eylül'de, Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostonçniy Uzay Üssü'nde görüşmüştü.

Kim Jong-un ile müzakereleri "verimli" olarak nitelendiren Putin de bölgedeki durum ve ikili ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtmişti.