Seminere TÜBİSAD Başkanı Mehmet Ali Tombalak da katılarak konuşma yapacak

Seminerde, KKTC’nin teknolojik yeteneklerini geliştirmeye ve kendini bilgiye dayalı bir ekonomi haline getirme hedefiyle araştırma ve geliştirmeye, ne kadar öncelik vermesi ve ne kadar yatırım yapması gerektiği sorularına cevap aranacak

İstanbul Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği Kıbrıs (İTÜ MEDEK), “Kuzey Kıbrıs'ta Ar-Ge Potansiyeli, Öne Çıkan Teknolojiler ve Yol Haritası” konulu seminer düzenliyor.

İTÜ MEDEK Arı Günleri çerçevesinde, Kıbrıs Türk Ticaret Odası konferans salonunda Cuma günü saat 10.00’da başlayacak seminere, Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Fineksus'un kurucu ortağı Mehmet Ali Tombalak da konuşmacı olarak katılacak.

Seminerde, KKTC’nin teknolojik yeteneklerini geliştirmeye ve kendini bilgiye dayalı bir ekonomi haline getirme hedefiyle araştırma ve geliştirmeye ne kadar öncelik vermesi ve ne kadar yatırım yapması gerektiği sorularına cevap aranacak.

-Seminer programı

Cuma günü saat 10.00’da Ticaret Odası’nda yer alacak seminerin açılış konuşmalarını sırasıyla KKTC İTÜ Mezunları Derneği Başkanı Hilmi Kansu, KKTCELL Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, İTÜ KKTC Rektörü Prof. Dr. Murat Sarı ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yapması bekleniyor.

Saat 18.00’e kadar sürecek ve “Ar-Ge Durum Analizi, Mevcut Stratejiler, Başarı Öyküleri, Finansman İmkanları ve Zorlukları ve Fırsatlar”, “Gelecek Vaat Eden Teknolojiler ve Ar-Ge Konuları” ve “Kuzey Kıbrıs’ta Ar-Ge Yol Haritası Önerileri” konulu üç panelin yer alacağı etkinlikte, akademisyenler ve mühendisler sunumlar yapacak.

TÜBİSAD Başkanı Mehmet Ali Tombalak, seminerde Ada'nın bilişim sektöründeki potansiyelini değerlendirerek, Türkiye'nin nasıl yüksek teknoloji kullanabilen, üretebilen ve ihraç edebilen bir ülke konumuna geldiğini ve bu yönde atılan önemli adımları anlatacak.

Kıbrıs’ın genç ve dinamik yazılım potansiyelinin açığa çıkarmasına ve global pazarlara açılmasına önemli katkıda bulunması beklenen TÜBİSAD’ın Başkanı Tombalak, seminer için geleceği KKTC’de finans alanında kamu ve meslek kuruluşlarına da ziyaretlerde bulunacak.

Mehmet Ali Tombalak, Türkiye’de 1979 yılında kurulan TÜBİSAD'ın 17. Başkanı olarak, Türkiye'nin yüksek teknolojiye dayalı bir geleceğe doğru ilerlemesine önemli katkıları olan bir lider olarak tanınıyor. Tombalak’ın KKTC’yi ziyaretinin, Türkiye'nin bilişim sektöründe geldiği noktayı değerlendirmek ve geleceğe yönelik stratejileri belirlemek adına önemli bir fırsat sunacağı belirtiliyor.