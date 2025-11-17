Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Lefke İstiklal İlkokulu’nda öğrencilerin güvenli olmayan koşullarda ve konteyner sınıflarda eğitim gördüğü ve okulda herhangi bir güçlendirme veya yeniden inşa çalışması yapılmadığı gerekçesiyle bugün okul önünde eylem yaptı.

Sendika, yetkililerin iki gün içinde konuyla ilgili bir yol haritası açıklamaması hâlinde çarşamba günü Lefke İstiklal İlkokulu’nda 08.00–12.40 saatleri arasında greve gideceğini açıkladı.

Eyleme, Lefke İstiklal İlkokulu Okul Aile Birliği, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu temsilcileri, İnşaat Mühendisleri Odası üyeleri de katılarak destek verdi.

-Maviş

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, okul önünde yaptığı konuşmada, Lefke İstiklal İlkokulu’nun tarihi hakkında bilgiler vererek, okulda konteyner sınıflarda eğitim yapıldığını ve deprem raporları üzerinden 14 ay geçmesine rağmen güçlendirme veya yeniden inşa çalışmalarının başlatılmadığını söyledi.

Maviş, öğrencilerin konteyner sınıflarda geçici çözümlerle ve akranlarına göre eşit olmayan şartlarda eğitim görmek zorunda bırakıldığını belirterek, “Bu durumun ne zaman düzeltileceğini bilmek öğrencilerin hakkıdır.” dedi ve yetkilileri göreve çağırdı.

Yetkililerin iki gün içinde bir yol haritası açıklamaması durumunda çarşamba günü 08.00–12.40 saatleri arasında Lefke İstiklal İlkokulu’nda greve gideceklerini söyleyen Maviş, ayrıca eylemlerini Lefke Gazi Lisesi ile birlikte deprem komitesinin toplantısı sırasında Başbakanlık önüne taşıyacaklarını ifade etti.

Lefke İstiklal İlkokulu Okul Aile Birliğinden Gülay Zeybekçi, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Ekinci ve Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörü Teoman Oktay da söz alarak, okul ile ilgili gerekli adımların ivedilikle atılması için yetkililere çağrıda bulundu.