Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gazimağusa İlahiyat Koleji Yapım Projesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı” görüşülüyor.

Yasa tasarısına ilişkin raporu Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk okudu ve tasarının komitede oyçokluğu ile kabul edildiğini kaydetti.

-Şahali

Yasa tasarının görüşülmesi sırasında söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, yeni bir ilahiyat “vakası” ile karşı karşıya olduklarını ve ülkede önceliğin bu olmadığını söyledi.

Şahali, ülkede, çağdaş, laik eğitimin önünün açılması gerekirken, çağdaş sınıflar, okullar yapılması gerekirken, konteyner sınıfların kaldırılması yerine ilahiyat koleji görüşülmesinin "kabul edilemez" olduğuna işaret etti.

Çok yakın zamanda yine bir tüzük krizi olduğunu, halkın kutuplaştırıldığını ve mahkemeden geri döndüğünü ancak görünüşe göre ders çıkarılmadığını ifade eden Şahali, eleştirilerde bulundu, ilahiyat ihtiyacının, Hala Sultan İlahiyat Koleji ile karşılanıp, karşılanamadığını sordu ve okullardaki sıkıntılara dikkat çekti.

Örneğin, ilahiyat koleji yapılmak istenen Gazimağusa’da Namık Kemal Lisesinin tamamlanamadığını, bu yüzden bu tip tartışmaları samimi bulmadıklarını belirten Şahali, ülkedeki eğitime yönelik hassas davranılmadığını, bu adımın da konunun özünden uzaklaşma olduğunu ve destek vermeyeceklerini söyledi.

Şahali, ülke genelindeki okulların durumunun ortada olduğunu, öğretmenlerin, ailelerin mağdur olduğunu, buna rağmen ilahiyat koleji adımının doğru olmadığını kaydetti ve “hedef, her ilçeye bir ilahiyat koleji yapılması mı” diye sordu. Şahali, hükümete bu konuda karşı olduklarını, destek vermeyeceklerini söyledi.

-Derya

CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya da, halkın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, din ve milliyetçilik istismarına, kutuplaşmaya, toplumu karşı karşıya getirenlere “dur” dediğini ifade ederek, hükümet tarafından bu adımla "dinin istismar edildiğini" kaydetti.

İlahiyat koleji tartışmalarının yeni olmadığını, ülkede kamusal, çağdaş ve nitelikli eğitimin geliştirilmesi gerekirken, kamusal eğitimin geriye götürüldüğü eleştirisi yapan Derya, ilahiyat koleji adımını eleştirdi, ülkede Hala Sultan İlahiyat Koleji bulunduğuna işaret etti.

Derya, bu uygulamanın yasaya aykırı, Anayasaya da aykırı olduğuna işaret ederek, eğitimin önemine vurgu yaptı, dini istismarın yanlışlığına değindi, ülkede yaşayan yabancıların da bu yönde talepte bulunması halinde ne yapılacağını sordu.

Bu tip uygulamaların, halkı dinden soğuttuğunu da savunan Derya, “bakanlıkların yerini müşavirlikler mi aldı” diye sordu, ülkede laik, demokratik, kamusal, ücretsiz eğitime önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Derya, ülkede sahte diploma konusunda da gerekli adımların atılmadığı görüşünü ifade ederek, ülkeyi her geçen gün geriye götürdüğünü savunduğu hükümete istifa çağrısı yaptı, ülkenin önünü açmasını istedi, Başbakan Ünal Üstel’e “istifa et artık” diye seslendi.

-Solyalı

CTP Milletvekili Ürün Solyalı da, ülkede esas konuşulması gereken ekonomi, sağlık, ulaşım, eğitim konuları yerine Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun görevde olduğu dönemlerde atılan "laiklik dışı" adımları konuştuklarını kaydetti.

Solyalı, ülkede temel eğitim ihtiyaçlarının ele alınması gerektiğini, ancak ilahiyat koleji konusunun gündeme geldiğini, komite toplantılarına öğretmenlerin davet edilmediğini belirterek, Milli Eğitim Bakanına yönelik eleştirilerde bulundu, eğitimin “sektör” olarak görüldüğünü, kamusal eğitime önem verilmediğini belirtti.

Solyalı, protokole yönelik değerlendirmeler yaptı ve yasalara aykırı olduğunu savunduğu maddelere yönelik açıklamanın ne olacağını merak ettiğini söyledi.

"Anayasaya, toplumun hoşgörüsüne tamamen aykırı bir adım atılmak istendiğini" ifade eden Solyalı, protokollerle egemenlik hakkının devredilemeyeceğini, ancak "bu protokolle egemenlik hakkının da Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığına devredilmek istendiğini, hatta ilahiyat koleji yapımında bir çivinin bile Türkiye’den getirilmek istendiğini" öne sürdü.

Solyalı, protokolün yanlış olduğunu, bir çok okulda güvenlik sıkıntısı yaşanırken bu protokolün gündeme getirilmesinden dolayı öğrenci, aileler ve öğretmenlerden özür dilenmesi gerektiğini söyledi, kamusal eğitime önem verilmesini, güçlü bir planlama yapılmasını istedi, geri çekilmesini talep etti.

-Talat

CTP Milletvekili Ongun Talat da, protokole yönelik değerlendirmelerde bulundu, eğitim müşavirlerinin üstlendiği görevleri, yaptığı açıklamaları eleştirdi, toplum mühendisliği yapıldığını öne sürdü.

Talat, devletin kamusal eğitime önem vermesi gerektiğini, ancak çekilmeye çalıştığını, ülkede ilahiyat koleji olduğunu ve şu andaki başarısının ne olduğunu merak ettiğini ifade etti ve bu yönde sorular sordu.

İlahiyat koleji öğrenci sayısı, başarısı, ülkeye katkısının ne olduğunu soran Talat, ayrıca müşavirlerde yetkinin kimde olduğunu sorguladı. Talat, Gazimağusa’da Namık Kemal Lisesinin inşaat halinde bırakıldığına işaret ederek, ancak şimdi yeni ilahiyat koleji yapılmak istenmesini eleştirdi.

İlahiyat kolejinin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde olmayacağını, vakfın kontrolünde olacağını ifade eden Talat, tüm milletvekillerinden, partilerinden bağımsız halkın mesajına göre tarihi sorumlulukla karşı oy kullanmalarını istedi.

Bu arada genel kurulda, başkanlığın bilgiye sunuşları kısmında, “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı”na ivedilik alındı.

Genel kurulda, tasarıların ardından milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine de yer verilecek.