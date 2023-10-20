Demografi alt komitesi gündemine “kürtajın, suç kapsamından çıkartılmasından bu yana istatistiki veriler ve demografi sorunu ile dengesi” konusunun yazılması Rum meclisinin “altını üstüne getirdi.”

Alithia ve Haravgi’nin haberine göre, Zaharias Kulias, Linos Papayoannis, Alekos Trifonidis ve Pavlos Milonas imzasıyla gündeme yazılan konu sert tepkilere ve gerilimlere neden oldu.

Alt komitenin AKEL’li üyeleri ve bağımsız milletvekili Aleksandra Attalidu konuşmalarıyla sert tepki ortaya koydu. AKEL’in Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’ya götürmesi ve İnsan Hakları Komitesi Başkanı Erini Haralambidu’nun da müdahalede bulunması üzerine konu Dimitriu tarafından alt komite gündeminden çıkartıldı. Meclisin başka komitelerinin gündemine taşınması olasılığına karşı konu, Genel Kurul toplantısı öncesinde gerçekleşen Siyasi Parti Başkanları toplantısına kadar ulaştı.

Demografi alt komitesinde yapılan tepki açıklamalarına, kürtaj konusunun erkek üyeler tarafından gündeme getirildiği, kadınların mücadele vererek kazandığı bu hakkın hedef alındığı, altının oyulmaya çalışıldığı vurgulandı.