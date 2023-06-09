KURŞUNLAMA ZANLILARINA 7 GÜN EK TUTUKLULUK

Ergün Yahat

Gazimağusa’da Büyük Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren “Mustafa Zorer Motors” isimli iş yerinin geçtiğimiz ay kurşunlanması meselesiyle ilgili 5 kişinin tutuklanmasını ardından bugün, olayla bağlantısı olduğuna inanılan bir kişi daha tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün mahkemeye çıkarılan zanlılar Selkan Can, Ahmet Erişik , Seymen Çimen, Hüseyin Tulup, Sezen Sezen ve Ertan Yılmaz hakkında 7 gün daha tutukluluk verildi.

Polisin kayıp tabancayla ilgili soruşturması devam ediyor .