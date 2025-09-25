İsrail'in Gazze'deki ambargosunu kırmak ve Gazze'ye insani yardım koridoru açılmasını sağlamak için Akdeniz'e açılan 50'den fazla teknenin yer aldığı Küresel Sumud Filosu'nun üyeleri İsrail'in saldırılarına rağmen morallerini yüksek tutarak, Gazze'ye ulaşma taahhütlerini gerçekleştirmek istiyor.

Küresel Sumud Filosu'nda bulunan İspanyol aktivistler Alicia Armesto ve Alejandra Martinez, AA muhabirinin gönderdiği sorulara Gazze'ye doğru seyahat halindeki teknelerinden çektikleri video ile cevap verdi.

"Filodaki herkesin morali yüksek. Taahhüdümüz ve insani hedefimizi yerine getirmekte kararlıyız." diyen Alejandra Martinez, amaçlarının "Gazze'de yaşayan Filistinliler için bir insani yardım koridoru açmak ve İsrail'in 18 yılı aşkın süredir Filistin halkı ve Gazze üzerinde sürdürdüğü, suç teşkil eden ablukayı kırmak" olduğunu kaydetti.

- İsrail'in İHA saldırılarındaki amacı korku yaratmak ve yelkenlere zarar vermek

Akdeniz'de seyahat halinde olan filoya 23 Eylül gecesi İsrail'in insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığını aktaran Martinez, sözlerine şöyle devam etti:

"İlk saldırı 8-9 Eylül sabahı Tunus'ta olmuştu. Bu seferki şimdiye kadarki en güçlü ve ciddi saldırıydı. Gece saat 11 civarında başladı. 15'ten fazla İHA gördük ve saat 12'ye doğru da patlamalar duyuldu. En azından bir teknede kimyasal saldırı tespit ettik. Bu saldırıların amacı, filo üyeleri arasında korku yaratmak, psikolojik bir savaş başlatıp, bu misyondaki taahhütlerimizi yerine getirmeden geri dönmemizi sağlamak ve yelkenli türünde küçük tekneleri hedef alıp, onların yelkenlerine zarar verip yola devam etmelerini engellemek."

Martinez, her durumda insani misyonlarına ve Gazze'ye doğru yollarına devam edeceklerini vurgulayarak, filodaki herkesin İsrail'in bu tip saldırıları karşısında "büyük bir titizlik ve sorumlulukla hareket ettiğini, olası yaralı, ölü veya tekne batma durumlarında neler yapılması gerektiğini öngören protokolü çok hızlı bir şekilde yerine getirdiğini" söyledi.

Aktivist Martinez, "Bizim misyonumuz yasal, tamamen barışçıl ve sadece insani yardımların ulaşması için Gazze sahillerine varmayı hedefliyor. Çünkü İsrail bir soykırım işliyor ve Filistin halkına karşı aynı zamanda bir savaş aracı olarak açlığı kullanıyor." açıklamasında bulundu.

- Uluslararası topluma tepki

İsrail'e karşı şimdiye kadar yeterli tepkiyi vermediği gerekçesiyle uluslararası toplumu da eleştiren Martinez, "Şimdiye kadar ki boş açıklamalardan, ilk önce soykırımı durdurmak sonrasında bu filoyu korumak için gerçek bir eyleme kalkışmaktansa sadece Filistin Devleti'ni tanıyan deklarasyonlardan artık bıktığımızı uluslararası topluma söylemek istiyorum." dedi.

Hükümetlerin öncelikli olarak "İsrail'in Filistin halkına karşı yaptığı soykırımı durdurmak için ellerinden gelen her şeyi yapması gerektiğini" belirten İspanyol aktivist, "Eğer bunu yapmazlarsa soykırımcı İsrail Devleti, şimdiye kadar olduğu gibi şiddetini artırmasını sağlayan tüm dokunulmazlığa sahip olmaya devam edecektir." vurgusunu yaptı.

Martinez, "Uluslararası toplum, hükümetler, filoya yapılan bu son saldırıyı güçlü bir şekilde kınamazsa yarın daha kötü olacak. Ölüler için yas tutmak zorunda kalacağız ve bu sadece soykırımcı İsrail'in sorumluluğu olmayacak, aynı zamanda uluslararası toplumun da sorumluluğu olacaktır. Çünkü İsrail'in insanlığa ve uluslararası hukuka karşı suçlarını işlemesine müsaade ederek, uluslararası sularda teknelere saldırmasına göz yumarak suç ortaklığı yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Biz buraya savaşmaya gelmedik çok basit şekilde insani yardım koridorunun açılmasını istiyoruz"

Küresel Sumud Filosu'nda bulunan diğer bir aktivist Alicia Armesto da "İsrail'in olası bir müdahalesine karşı hazırlıklıyız. Bu müdahalenin gerçekleşebileceği konusunda çok net bir görüşe sahibiz ve kendimizi bu gerçeğe karşı sürekli hazır tutuyoruz." dedi.

Filoda 44 farklı ülkeden vatandaşların olduğunu ve barışçıl bir misyon olduklarının altını çizen Armesto, İsrail'in olası bir askeri müdahalesine karşı yapacaklarını şu şekilde anlattı:

"Tepkimiz, şiddeti azaltmak, şiddet yanlısı olmadığımızı açıkça belirtmek, bu misyonun çok barışçıl olduğunu göstermek olacak. Aynı zamanda İsrailli askerlerin barışçıl bir misyonda olan barışçıl kişilere karşı nasıl davranacaklarına alışık olmadıklarını çok iyi biliyoruz. Onlar sadece adam öldürmeye alışıklar. Bizim ilk yapacağımız tepki gerginliği azaltmak, her zaman barışçıl olduğumuzu göstermek olacaktır. Biz buraya savaşmaya gelmedik çok basit bir şekilde insani yardım koridorunun açılmasını istiyoruz. Hepimiz özgür, hayatta ve sağlıklı bir şekilde tekrar evimize dönmeye çalışacağız."