Avrupa Parlamentosunun (AP) insan hakları ve düşünce özgürlüğü alanında verdiği Sakharov Ödülü'nün sahibi bu yıl Belaruslu gazeteci Andrzej Poczobut ile Gürcü gazeteci Mzia Amaglobeli oldu.

Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen törende AP Başkanı Roberta Metsola, ödülün ifade özgürlüğü ve demokratik değerler için mücadele eden iki gazeteciye verildiğini, parlamentonun her ikisiyle de dayanışma içinde olduğunu ve serbest bırakılmaları çağrısını yinelediğini söyledi.

Belarus'ta tutuklu bulunan Poczobut'u temsilen törene kızı Jana Poczobut katıldı. Jana Poczobut, ailesinin yıllardır belirsizlik içinde yaşadığını ve AP'nin babasını ve diğer siyasi tutukluları unutmamasının insan onurunu korumak açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Gürcistan'da tutuklu bulunan Mzia Amaglobeli de mesajında, ülkede bağımsız gazeteciliğin ağır baskı altında olduğunu, buna rağmen gazetecilerin kamuoyunun gerçekleri duymasını sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı. Amaglobeli, Gürcü halkının demokrasi ve Avrupa Birliği hedefi doğrultusundaki mücadelesinde uluslararası desteğin belirleyici olduğunu ifade etti.

Finalistler arasında bulunan "Filistin ve tüm çatışma bölgelerindeki gazeteciler ve insani yardım çalışanları"nı temsilen Filistin Gazeteciler Sendikası, Filistin Kızılay ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) yetkililer de töreni ziyaretçi bölümünden izledi. Metsola'nın takdim ettiği grup, bir süre alkışlandı.