Küresel ısınmaya sebep olan karbondioksit yoğunluğundaki artışın 2024 yılında rekor seviyeye ulaştığı tespit edildi.

İngiltere merkezli meteoroloji kurumu Met Office yaptığı incelemeler sonucu, atmosferin ısınmasına sebep olan karbondioksit yoğunluğunun önceki yıllara nazaran 2024'te daha hızlı arttığı belirlendi.

Çalışmada, karbondioksit seviyesindeki artışın insan kaynaklı emisyonlar, karbondioksitin atmosfere yayılmasını engelleyen organizmaların azalması ve iklim değişikliği ile ilişkisi değerlendirildi.

Deniz çökeltilerindeki karbon ve bor izotoplarından elde edilen orana göre karbondioksit seviyelerinin en az 2 milyon yıldır bu kadar yüksek olmadığı belirtilen çalışmada, 2024'ün kaydedilen en sıcak yıl olduğu vurgulandı.

Çalışmada,1958'de milyonda 310 parça olan karbondioksit seviyesinin 2024'te, milyonda 424 parçanın üzerine çıktığı ifade edilirken, karbondioksit seviyelerinin 1958'den bu yana sürekli artış eğilimi gösterdiği bildirildi.

Karbondioksit seviyesinin sanayi devriminden bu yana yüzde 50 arttığı kaydedilen çalışmada, uzun vadedeki artışa fosil yakıtların yakılması ve ormansızlaşma gibi insan kaynaklı eylemlerin sebep olduğu ifade edildi.

Dünyanın ısısını arttıran gazların uzun vadede emme kapasitesinin azaldığına işaret edilen çalışmada, Arktik bölgesinin de artan ısınma ve yangınlar nedeniyle karbondioksit kaynağına dönüştüğü aktarıldı.

Yıllık ortalama sıcaklıkların 2024'te sanayi devrimi öncesine kıyasla ilk kez 1,5 derece üzerinde olduğu vurgulanan çalışmada, yıllık sıcaklık artışının, fosil yakıt ve arazi kullanımı nedeniyle 2025'te hala 1,5 derece hedefinden yüksek olacağı ancak bu artışın 2024'e göre daha az olabileceği öngörüldü.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP21), 2015'te yaklaşık 200 ülke tarafından kabul edilen Paris Anlaşması, küresel ortalama sıcaklık artışını 2 derecenin altında tutmayı ve 1,5 derece ile sınırlamayı amaçlasa da çalışmada 2024'te bu hedefe ulaşılamadığı kaydedildi.

Met Office İklim Etkileri Araştırmaları Başkanı Prof. Dr. Richard Betts, "1,5 derece sınırını korumak için" karbondioksit seviyesindeki artışının yavaşlaması gerektiğini vurgulayarak, "Gerçek şu ki tam tersi oluyor. Karbondioksit birikimi devam ettiği sürece ısınma yeniden başlayacak." ifadelerini kullandı.