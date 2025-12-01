Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu organizasyonunda Küme Aday İzci Kampı yapıldı.

Verilen bilgiye göre, 28–30 Kasım’da Kantara Gençlik Kampı Tesisleri’nde yapılan kampa, Aydınköy İlkokulu, Değirmenlik İlkokulu ve Şht. Ertuğrul İlkokulu’ndan 70 aday izci katıldı.

Üç gün süren kamp boyunca aday izcilere temel izcilik bilgileri, takım ruhu ve öbek bilincini güçlendiren etkinlikler, çevre farkındalığı ve doğa bilinci gibi çeşitli eğitici içerikler sunuldu.

Katılımcılar hem teorik, hem de pratik çalışmalarla izciliğin temel değerlerini deneyimledi, dayanışma ve birlik duygularını pekiştirdi.

Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu, gençlerin kişisel gelişimine katkı sağlayan bu tür eğitim kamplarının 2026 yılı boyunca da devam edeceğini duyurarak tüm gençleri izcilik faaliyetlerine katılmaya davet etti.