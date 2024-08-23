Fileleftheros gazetesi “e-justice Sisteminde De Paralar Uçtu” başlıklı haberde, e-justice sisteminin nihayetinde çöktüğünü, milyonlarca euronun da boşa gittiğini yazdı.

Avukatların, ortaya çıkan sorunlar nedeniyle yılın başında protesto düzenledikleri e-justice sistemin, mutlak şekilde başarısızlığa uğradığını yazan gazete, sistemin, ilk başta 6 milyon euro olarak öngörüldüğünü ancak bunun daha da fazla paraya mal olduğunu belirtti.

Sistemin sadece bir hafta çalıştığına dikkati çeken gazete, avukatların 29 Ocak itibarıyla, sadece 240 bin euroya mal olan bir önceki “i-justice” sistemini kullanmaya başladığını belirtti.