Kudret Özersay: “Tencere dibin kara seninki benden kara.”
ERHÜRMAN’DAN ÖZTÜRKLER’E AÇIK MEKTUP BAŞLIĞI İLE BASINDA YER ALAN HABERDE CTP BAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN’IN MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE YAŞANANLAR İLE İLGİLİ “KIBRIS TÜRK DEMOKRASİSİNE VE KIBRIS TÜRK HALKINA SON DARBE OLARAK “KOÇ BAŞI” TANIMLAMASI YAPMASI YENI BİR TARTIŞMAYI BAŞLATIRKEN HALKIN PARTİSİ GENEL BAŞKANI KUDRET ÖZERSAY’IN AÇIKLAMALARI İSE KIBRIS TÜRK YAKIN SİYASİ TARİHİNDE KOÇ BAŞININ ASLINDA CTP OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA HATIRLATARAK TARTIŞMAYA SON NOKTAYI KOYDU.
HALKIN PARTİSİ GENEL BAŞKANI KUDRET ÖZERSAY, KKTC SİYASİ TARİHİ VE DEMOKRASİSİNDE KARA BİR LEKE OLARAK DURAN ÖRP’NİN KURDURULMA SÜRECİNDEKİ CTP’NİN ROLÜ VE SONRASINDA MECLİS BAŞKAN YARDIMCILIĞI İLE KATİPLERİN SEÇİMİNDE CTP-ÖRP HÜKÜMETİ TARAFINDAN ALINAN KARARLAR İLE O DÖNEM YAŞANANLARI HATIRLATARAK SİYASİ BİR REZALET İLE KARŞIYAYIZ DEDİ VE VURGULADI “YAŞANANLARI GEÇMİŞTE OLAN BİTENLERLE BİRLİKTE OKUMALIYIZ.”
KUDRET ÖZERSAY “4 AYDIR MECLİSİN ÜLKEYE FAYDASI YOK, TEK BİR YASAMA FAALİYETİ YOK” DİYEREK MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE YAŞANANLARI GEÇMİŞTE YAŞANANLAR İLE BİRLİKTE OKUNMASI GEREKTİĞİNİN ALTINI ÇİZDİ.
“2006-2007’DEKİ ÖRP’NİN KURDURULARAK YAPILAN SİYASİ MÜDAHALEYE CTP ÇANAK TUTTU”
MECİS BAŞKANLIĞINA ZİYA ÖZTÜRKLERİN SEÇİLDİĞİNİN AÇIKLANMASININ ARDINDAN NE OLUR NE OLMAZ DİYEREK CTP’NİN BİR NEVİ UTANGAÇ BİR BOYKOT UYGULAMA TAVRINDA OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKEN ÖZERSAY, MECLİS BAŞKAN YARDIMCILIĞININ SEÇİLEBİLMESİ VE MECLİSİN ÇALIŞABİLMESİ İÇİN UBP HÜKÜMETİNİN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİNE GİDEBİLME İHTİMALİNE KARŞI TEPKİ GÖSTEREN CTP BAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN’I ELEŞTİREREK CTP’NİN ORTAYA KOYDUĞU TEPKİYİ ŞÖYLE DEĞERLENDİRDİ :
“TENCERE DİBİN KARA SENİNKİ BENDEN KARA”
2006-2007 YILLARINDA SİYASİ MÜDAHALE İLE UBP MİLLETVEKİLLERİ İSTİFA ETTİRİLEREK KURDURULAN ÖRP DÖNEMİNDE YAŞANANLARIN BUGÜNKÜ TARTIŞMALAR İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİNİN ALTINI ÇİZEN ÖZERSAY, “MAALESEF 2006-2007’DEKİ SİYASİ MÜDAHALEYE CTP ÇANAK TUTMUŞTUR” DEDİ.
“ÜLKE TARİHİNDE GAYRİ MEŞRU KURULAN İLK HÜKÜMET CTP-ÖRP HÜKÜMETİDİR”
CTP’NİN O DÖNEM HÜKÜMET ORTAĞI OLAN DP’Yİ HÜKÜMETDEN ATARAK SİYASİ MÜDAHALE İLE KURDURULAN ÖRP’Yİ KOLTUK DEĞNEĞİ OLARAK HÜKÜMETE ALDIĞINI HATIRLATAN ÖZERSAY, CTP’NİN O DÖENMLKİ SİYASİ PAZARLIKALR İÇERİSİNDE BULUNDUĞUNU İFADE EDEREK KKTC TARİHİNDEKİ GAYRİ MEŞRU KURULAN İLK HÜKÜMETİN CTP-ÖRP HÜKÜMETİ OLDUĞUNU İFADE ETTİ.
“CTP’NİN SİYASİ AHLAK AÇISINDAN PROBLEMLİ BİR DURUMU VAR, NASIL ELEŞTİRECEK NASIL KARŞI ÇIKACAK”
MECLİS BAŞKAN YARDIMCILIĞININ DA HÜKÜMET PARTİSİNDEN OLMASININ YOLUNU VE KAPIYI AÇAN CTP’NİN OLDUĞUNU BELİRTEN ÖZERSAY, CTP-ÖRP HÜKÜMETİNDE CTP’NİN MECLİSTE KARAR ALDIRARAK MECLİS BAŞKANLIĞINI, MECLİS BAŞKAN YARDIMCILIĞINI VE TÜM KATİPLERİ CTP’Lİ VEKİLLERDEN SEÇTİRDİĞİNİ HATIRLATARAK UBP-DP-YDP HÜKÜMETİNİN MECLİS BAŞKAN YARDIMCILIĞI SEÇİMİ İLE İLGİLİ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ YAPMASI VEYA KARAR ALMASI KARŞISINDA SORDU :
“CTP’NİN SİYASİ AHLAK AÇISINDAN PROBLEMLİ BİR DURUMU VAR, NASIL ELEŞTİRECEK NASIL KARŞI ÇIKACAK?”
“MUSTAFA AKINCI CTP’Yİ UYARMIŞ”
UBP VE DP’NİN MECLİSİ BOYKOT ETMESİNİ FIRSAT BİLEREK CTP-ÖRP HÜKÜMETİ DÖNEMİNDE CTP’NİN MECLİS BAŞKAN YARDIMCILIĞI VE KATİPLERİ KENDİ PARTİSİNDEN SEÇME KARARI ALMASİ KARŞISINDA DÖNEMİN LEFKOŞA MİLLETVKİLİ MUSTAFA AKINCI TARAFINDAN DA ELEŞTİRİLDİĞİNİN TUTANAKLARDA BULUNDUĞUNU İFADE EDEN ÖZERSAY, UBP-DP-YDP HÜKÜMETİ DÖNEMİNDE 2,5 SENE BOYUNCA BENZER DURUMLARA SES ÇIKARMAYAN CTP’NİN MECLİS BAŞKANLIĞINDA YAŞANANLAR KARŞISINDAKİ DURUŞUNU ELEŞTİRİP CTP-ÖRP DÖNEMİNDE YAŞANANLARI HATIRLATARAK TENCERE DİBİN KARA SENİNKİ BENDEN KARA DİYEREK SÖZLERİNE SON VERDİ.