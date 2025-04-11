Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2024 yılında anaç küçükbaş hayvan sayısını artıran 2 bin 501 hayvan üreticisine toplam 11 milyon 851 bin TL destek ödemesi yaptığını duyurdu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, 2024 yılı Haziran ayındaki beyanlarına göre hayvan varlığını, yeni anaç kaydı yaparak Aralık 2024 beyanlarında artıran üreticilere, artan anaç hayvan sayısı kadar destek ödemesi yapıldı.

Bu kapsamda, 2 bin 501 küçükbaş hayvan yetiştiricisine, toplam 33 bin 860 adet yeni kayıtlı anaç hayvana karşılık olarak, 11 milyon 851 bin TL ödeme gerçekleştirildi.

Üreticiler, 2025 yılı birinci taksit destek ödemelerini, Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası ile bu bankaların ilgili şubelerinden alabilecek.

Yapılan açıklamada ayrıca küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin üretim kapasitelerini artırmaları ve sektördeki sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla, ödemelerin düzenli olarak yapılmaya devam edileceği belirtildi.