Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2024 yılı küçükbaş hayvan başı desteklerinin 2’nci taksit ödemesini almayan üreticiler için açılan ek bildirim sürecinin ardından ödemelerin yapıldığını açıkladı.

Haziran 2024 beyan tarihine göre Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı olup bildirimini Eylül ayında 1 gün süreyle açılan ek beyan döneminde gerçekleştiren 43 üreticiye toplamda 833 bin 250 TL ödeme yapıldı.

Üreticiler, küçükbaş hayvan destek ödemelerini Kooperatif Merkez Bankası, Ziraat Bankası ve bu bankaların ilgili şubelerinden alabilecek.