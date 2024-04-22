Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Küçük, mesajında “Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıldönümünü ve bir milletin istiklalini ve çocuk masumiyetini bir araya getiren Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir heyecanla kutluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Küçük mesajında şunları kaydetti:

“23 Nisan 1920 halkın iradesi ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun müjdecisidir. Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bu önemli günü çok sevdiği, güvendiği çocuklara hediye ederek onlara olan güvenini göstermiştir.

Bizler de cumhuriyete, hürriyete, bağımsızlığa ve milli egemenliğe sahip çıkan halkımız ile en büyük hazinemiz çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz.

Hedefimiz çocuklarımızı özgürce düşünen, inisiyatif alabilen, sorgulayan, kendi toplumunun ve evrensel anlayışın doğrularından haberdar olan, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirebilmektir. Bugünün yöneticileri olarak üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getireceğiz. Bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.”