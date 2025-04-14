Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Küçük, inanç farklılıklarını ayrıştırıcı değil, birleştirici bir zenginlik olarak gören bir siyasetin, toplumsal barışı güçlendireceğini ifade etti.

Küçük, “Farklı düşünebiliriz, farklı inanabiliriz ama bu ülkeyi birlikte inşa edebiliriz” diyerek, toplumsal uzlaşıya olan ihtiyacın altını çizdi.

Küçük yaptığı yazılı açıklamada, özellikle son dönemde Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’de yaşananlardan sonra Anavatan Türkiye ile daha sıkı bağlar kurulması gerektiğini belirterek, resmin bütününe bakılması gerektiğini dile getirdi.

Küçük, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail’den gelen açıklamalara dikkat çekerek, bu süreçte birliğin önemine işaret etti. Küçük, “Birliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

İyi insan olmanın evrensel bir değer olduğunu vurgulayan Küçük, “Kim olduğumuz değil, nasıl yaşadığımız önemlidir. Vicdan ve adalet duygusunu siyasetin önüne koymalıyız.” dedi.

Toplumsal barışın herkes için bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Küçük açıklamasında, “İyi insan olmak; parti rozeti, inanç kartı ya da kimlik kılığı değil, vicdan ve sorumlulukla ilgilidir.” ifadelerine yer verdi.

Siyasette birleştirici bir duruşun önemine dikkat çeken Küçük, inanç farklılıklarının tehdit değil, zenginlik olduğunu belirterek, modern siyasetin çoğulculuğu esas alması gerektiğini kaydetti.

Küçük, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Hayat boyu, farklı görüş ve düşünceleri demokrasinin bir getirisi olarak kabul ettim. Özümüze bağlı kalarak farklılıkları bir zenginlik olarak görmek ortak değerlerimiz olmalıdır. İnanın köprü kuranlar, duvar örenlerden çok daha güçlüdür. Hepimizin ortak vatanı, ortak geleceği KKTC’dir.”