Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB), Gazze'deki şiddeti kınadı.

İnsani değerlerle bağdaşmayan, halkların yaşam hakkını tehdit eden eylemleri üzüntüyle izlediğini belirten Kıbrıs Üniversiteler Birliği, yazılı açıklamasında Birleşmiş Milletler kararlarına uyulması, insani yardımın Gazze halkına ulaştırılması ve insan haklarına saygı gösterilmesi çağrışımda bulundu.

Sağlık kuruluşlarının hedef alınması ve bombalanmasının uluslararası hukuka aykırı olduğu ve insanlık suçu teşkil ettiğini belirtildiği açıklamada, “İsrail'in Gazze'deki eylemleri sadece Filistin halkına değil, tüm insanlığa karşı işlenmektedir ve bu tür şiddeti kınıyoruz” denildi.