Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) 61. Olağan Genel Kurulu 31 Ağustos Cumartesi Günü saat 10.00’da Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda yapılacak.

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KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, Atatürk ve şehitlerin manevi huzurlarında yapılacak saygı duruşu ile başlayacak olan 61. Olağan Genel Kurulu, başkanlık divanının oluşumu, Oda Başkanı’nın konuşması, misafir konuşmacıların konuşmaları, 60. Çalışma Döneminin faaliyet ve mali raporlarının takdimi ve aklanması, oda meclis üyelerinin seçimi ile devam edecek.

Genel Kurul Toplantısı Oda’nın Facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacak.

Kaynak: rss