Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Hükümetin kamu maaşlarına üç aylık hayat pahalılığı ödeneği yansıtılması ve sonraki ödeneğin dokuz ay sonra, 2027 yılının ilk ayında yapılmasına yönelik yasa değişikliğinin mevcut krizin etkilerini azaltmak için yeterli olmayacağını açıkladı.

KTTO’dan yapılan açıklamada, söz konusu düzenleme kısa vadede zaman kazandırsa da piyasa beklentilerinin sağlıklı temellere oturmasını zorlaştırdığı ve ekonomi yönetimi açısından ilave riskler doğurduğu belirtildi.

Ayrıca, dokuz ay sonra oluşacak hayat pahalılığının kamu maaşlarına hangi yöntemle ve hangi kaynak kullanılarak yansıtılacağına ilişkin belirsizliklerin de sürdüğü aktarıldı.

Öte yandan, Cumhuriyet Meclisi’nin hayat pahalılığı ödeneğinin maaşlar üzerindeki etkilerinden kaynaklanan dengesizliklerin giderilmesi için oy birliği ile özel komite kurulması kararının memnuniyet verici olduğu vurgulanarak, iktidar ve muhalefetin birlikte hareket etmesinin ortak akıl temelinde geliştirilecek politikaların önünü açacağı kaydedildi.

Ekonomik zorlukların etkin şekilde yönetilebilmesi için, kamuda tasarruf tedbirlerinin nasıl sürdürüleceği ve piyasa faaliyetlerinin nasıl destekleneceğine dair çalışmaların geniş katılımlı bir kriz masası aracılığıyla yürütülmesi önerisinde bulunulan açıklamada, KTTO'nun oluşturulacak kriz masasında ve Meclis bünyesinde yürütülecek her türlü çalışmaya katkı koymaya hazır olduğu vurgulandı.