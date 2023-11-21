Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) 65. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında adada görevli yabancı misyon temsilcilerinin de davetli olduğu bir resepsiyon düzenledi.

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, Oda’nın her yıl geleneksel olarak düzenlediği kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna adada görevde bulunan birçok yabancı misyon şefi ve mensubu da katıldı.

Resepsiyona katılanlar arasında Amerika Birleşik Devletleri, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Japonya, Romanya, İsveç, İsviçre, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya Büyükelçileri ile İngiliz Yüksek Komiseri; Çin, Polonya, Portekiz, Almanya ve Hollanda Büyükelçiliği mensupları, Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart, UNDP Kıbrıs ofis müdürü Jakhongir Khaydarov, Avrupa Komisyonu yetkilileri, Kıbrıs (Rum) Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri ve adada konuşlu proje ekipleri ile takım liderleri yer aldı.

Oda Başkanı Turgay Deniz’in eşi Aylan Deniz ve Oda Genel Sekreteri Aysun Önet ileri ile birlikte konukları karşıladığı resepsiyonda, Oda’nın Yönetim Kurulu üyeleri, Meclis üyeleri, Kadın Girişimciler Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri ve Oda profesyonelleri de hazır bulundu.

-Deniz

Oda Başkanı Turgay Deniz yaptığı açılış konuşmasında, 65 yıl önce Lefkoşa’da bir grup Kıbrıslı Türk iş insanı tarafından kurulan KTTO’nun bugün Kuzey Kıbrıs'ın en önde gelen iş örgütü olduğunu ve kadar çeşitli sektörleri kapsayan 5 bine yakın aktif üyeyi temsil ettiğini kaydetti.

KTTO’nun Kıbrıs Türk ekonomisinin büyük bir oranını temsil ettiğini ifade eden Deniz, şöyle devam etti:

“Küresel erişim taahhüdümüz doğrultusunda, 2005'ten beri Brüksel'de, 2018'den beri Ankara'da ve 2022'den beri Londra'da temsilcilikler kurduk. Odamız, Kıbrıs Türk iş dünyasını tanımlayan girişimcilik ruhunu simgeleyen bir direnç ve kararlılık feneri olmuştur. Yıllar boyunca, üyelerimizin sarsılmaz bağlılığının ve ekonomimizin canlılığının bir kanıtı olarak duran ekonomik değişimler, siyasi değişiklikler ve küresel zorluklar arasında gezindik.

Küresel manzara gelişiyor ve hem fırsatlar hem de zorluklar sunuyor. Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak, uyum sağlamaya, yenilik yapmaya ve ekonomimizin büyümesine katkıda bulunmaya kararlıyız. İş dostu bir ortamı savunmaya, yatırımı teşvik etmeye ve üyelerimizin çıkarlarını savunmaya devam edeceğiz. Sonuç olarak, yolculuğumuzun bir parçası olan tüm kişi ve kuruluşlara en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın 65. kuruluş yıl dönümü sadece geçmişin kutlanması değil; iş birliğinin sınır tanımadığı ve ekonomik ilerlemenin ortak bir çaba olduğu bir geleceğe yönelik taahhüttür.”